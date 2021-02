Ação Social do grupo Gecafe arrecada material escolar

Compartilhe esta notícia

Colaboradores do Gecafe organizam material recebido que será entregue para as famílias carentes do município. Foto: divulgação

A Campanha Solidária que o Grupo Espírita Caminho da Fé (Gecafe) promoveu para arrecadar material escolar para as crianças recebeu cerca de 3.200 doações como lápis, cadernos, lápis de cor, canetinhas, canetas, apontadores, entre outros. Foram doados também roupas e alimentos. Os colaboradores do grupo organizaram os kits por idade, e devem entregar as doações nesse final de semana para as crianças das famílias em vulnerabilidade social. A campanha contou com o apoio da Matergi Materiais de Construção, que ajudou na divulgação e na arrecadação.

Essa não foi a única ação que o Gecafe organizou. Com a pandemia muitas famílias perderam suas rendas e precisaram de apoio. “Considerando a necessidade do distanciamento e a impossibilidade de abertura da casa, as campanhas são agendadas e as doações recebidas em dias específicos, de forma organizada, evitando aglomerações”, explica Rodrigo Viana Ribeiro, tesoureiro do grupo.

Conheça o Gecafe

Um pequeno grupo de amigos em busca de conhecimento sobre a Doutrina Espírita, iniciou em Araucária, em ambiente familiar, numa garagem, as primeiras reuniões de estudos espíritas. O grupo se tornou, mais tarde, a primeira Casa Espírita organizada em nossa cidade a se filiar à Federação Espírita do Paraná (FEP), comungando dos princípios da Unificação do Movimento Espírita no Brasil.

O propósito da Gecafe é “caminhar com fé raciocinada, favorecendo o desenvolvimento da consciência espírita e a propagação da Boa Nova”.

O Gecafe oferece atividades para o público em geral, palestras, grupos de estudo, evangelização infantil, assistência social, livraria e biblioteca com obras espíritas.

Para quem quiser saber mais sobre o trabalho social e contribuir com as ações do Gecafe, independente da sua religião, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp 41 98836-8023 ou acompanha o grupo nas redes sociais @gecafearaucaria.

