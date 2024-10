Adolescente é apreendido em flagrante praticando direção perigosa

Por volta de meia-noite da última quarta-feira, 09 de outubro, a Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela Rua Presidente Costa e Silva, próximo à divisa entre Araucária e Curitiba, quando avistou uma situação envolvendo a prática de direção perigosa.

Um casal estava ocupando uma motocicleta e realizavam manobras, além de estarem ultrapassando o limite de velocidade da via. A abordagem foi realizada e o condutor foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Os policiais perceberam que o sujeito estava bastante nervoso, e ao verificarem sua identidade, descobriram que ele tinha apenas 17 anos, consequentemente não possuía carteira de habilitação. Além disso, os agentes verificam a placa da motocicleta e um alerta de furto/roubo foi localizado.

Foi solicitado o apoio de uma equipe com uma guarda mulher, que quando chegou no local, realizou a revista pessoal da moça envolvida na situação. Nada de ilícito foi encontrado, mas os agentes confirmaram que ela também era menor de idade.

Outra equipe foi solicitada para aguardar a chegada do guincho, e conduzir a motocicleta até o pátio da delegacia. Diante dessa situação, os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária. Os policiais não conseguiram entrar em contato com a família do jovem, sendo assim, o Conselho Tutelar foi acionado para atender a situação. A adolescente relatou que sua mãe estaria viajando, e seu irmão mais velho compareceu na delegacia como seu responsável.