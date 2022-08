Adrielle Claraliz fará o lançamento do seu livro no dia 2 de setembro

Após divulgar a pré-venda do seu livro Girassol no Olhar, a poetisa araucariense Adrielle Claraliz fará o lançamento oficial da obra no próximo dia 2 de setembro. A noite de autógrafos acontecerá na Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta – Bipa, localizada na Rua Profª Kazimiera Szymanskim 67, bairro Porto das Laranjeiras, às 18h30. A obra traz, em forma de poesias, os sentimentos vivenciados por uma menina, que desde muito jovem precisou conhecer a força de ser mulher.

Segundo a escritora, “Girassol no Olhar” nasceu após um teste positivo de Covid-19 em 2020, quando ainda não tinha vacina e o medo de morrer assustava a população. “Tive muito medo de partir e comecei a pensar em tudo que eu tinha para viver. E um dos meus desejos era escrever um livro, mas por seu muito tímida, criei um perfil no Instagram, onde eu pude escrever anonimamente, por isso usava somente a foto dos meus olhos”, confessa Adrielle.

Ela contou ainda que durante a pandemia ficou isolada em casa por meses e se aproximou muito de poetas do Brasil todo, teve muitas trocas de experiências, participou de 6 antologias em 2021 e a partir daí o sonho se tornou realidade.

Serviço

O livro Girassol no Olhar pode ser adquirido no site da Amazon www.amazon.com.br/Girassol-no-olhar-Adrielle-Claraliz-ebook/dp/B0B4GP5GQ7 ou no site da editora editoraviseu.com.br/girassol-no-olhar-prod.html e também no dia do lançamento na Bipa.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo