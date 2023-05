Agências do Trabalhador promovem mutirões de emprego para pessoas LGBTIA+

Nessa quarta-feira (17/05) é comemorado o Dia Internacional contra a LGBTfobia, e a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda está promovendo um mutirão de diversidade, visando colocação de pessoas LGBTIA+ no mercado de trabalho. Tal ação faz parte da programação do Mês do Trabalhador.

É esperado que 18 empresas participem, com possibilidade de contratação imediata. A previsão é de, no mínimo, 500 vagas oferecidas em Curitiba e mais 92 vagas em Araucária.

Sendo elas:

Auxiliar de Cozinha — 56 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo — 10 vagas

PCD — Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo — 10 vagas

Balconista de Açougue — 3 vagas

Vendedor Porta a Porta — 3 vagas

Atendente de Padaria — 2 vagas

Consultor de Vendas Externo — 2 vagas

Vendedor Interno — 2 vagas

Auxiliar Administrativo — 1 vaga

Auxiliar Técnico Eletrônico — 1 vaga

Instalador Fotovoltaico — 1 vaga

Recuperador de Créditos — 1 vaga

Foto: Gilson Abreu/AEN.