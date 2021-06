Ainda não comprou o convite para o almoço drive thru da comunidade São João Batista?

Capela São João Batista, onde acontecerá o drive thru. Foto: divulgação

Encerra nesta sexta-feira, 18 de junho, a venda antecipada dos convites para o almoço drive thru da comunidade São João Batista, na Colônia Cristina, que será realizado no domingo, 20 de junho, das 11h às 13h. Há três tipos de combos disponíveis, no valor de R$ 80,00 a unidade, contendo risoto, maionese, salada e carne à escolha: alcatra, costelinha ou galinha recheada. Os combos, que servem até quatro pessoas, não poderão ser trocados no dia, já que todos os pratos serão preparados conforme os pedidos antecipados.

Os pontos de vendas dos convites são os seguintes: Araucária (Açougue São Casemiro, Armazém do Soczek, Araumáquinas, Casa do Agricultor e Colonial Hortifruti), Campo Largo (São José Peças Agrícolas e Fotopar). Para a retirada do almoço no drive thru, será obrigatório o uso de máscaras. Mais informações pelos telefones (41) 98407-0663 / (41) 99188-8869 / (41) 99169-6384.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021