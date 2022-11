Comunidade de Rio Abaixinho convida para festa e festival de prêmios no dia 27

Se você ainda não tem compromisso para o dia 27 de novembro, anote na sua agenda este evento: Festa e Festival de prêmios na Capela Santo Isidoro, na localidade de Rio Abaixinho. A programação inicia com a celebração de uma Santa Missa e benção das capelinhas e famílias, às 10h. Ao meio dia será servido o almoço, tendo no cardápio churrasco, frango, risoto e maionese.

Às 13h30 terá início o Festival de Prêmios, sendo o 1º de R$3 mil. No total serão 20 rodadas normais e 3 rodadas extras, com vários prêmios em cada uma, além do pirulito premiado com 10 prêmios e sorteio da Ação entre Amigos com 15 prêmios. As cartelas custam R$6 ou 4 por R$20. Durante o bingo também haverá venda de doces e salgados.

O lucro da festa será revertido para a continuidade das obras da Capela.