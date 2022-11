Doe alimentos durante o Natal Iluminado de Araucária

Natal é tempo de harmonia, esperança e reflexão. A solidariedade também pode ser ainda mais praticada nessa época e, pensando nisso, a Prefeitura de Araucária pede a colaboração da população na arrecadação de alimentos não perecíveis durante a programação do 2º Natal Iluminado.

As doações podem ser feitas em um stand da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), localizado na praça da Bíblia, ao lado da pista de patinação no gelo. Os alimentos serão posteriormente encaminhados a famílias em vulnerabilidade social cadastradas no município.

Fonte: Prefeitura de Araucária