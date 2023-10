Ajude a encontrar a cachorrinha Elis que desapareceu no bairro Barigui

No último domingo, 22 de outubro, uma cachorrinha desapareceu de sua casa, no bairro Barigui. A Elis fugiu após se assustar com fogos de artifício, ela uma cachorrinha muito dócil e bem cuidada e provavelmente está muito assustada, já que está longe de casa e de seus familiares.

Elis tem porte médio, seus pelos são curtos e ela possui cores mescladas entre bege e branco. A família pede ajuda da população para encontrá-la ou mesmo repassar qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro. Se você viu a cachorrinha Elis, entre em contato com a família pelo número (41) 99233-1186.