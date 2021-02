Foto: divulgação

A pequena Linda desapareceu de sua casa na manhã da última segunda-feira, 22 de fevereiro, no bairro Shangri-lá. A cachorrinha é de porte pequeno, está com a pelagem curta e tem uma bola roxa na perna esquerda. Quem tiver informações sobre a localização da Linda pode entrar em contato pelos telefones (41) 99924-9092, (41) 99720- 0827 ou no fixo da família, que é o (41) 3607-6721.