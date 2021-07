Amigos se unem para ajudar o Izael a comprar um novo carrinho de churros

O comerciante autônomo Izael da Silva, morador da ocupação irregular Santa Cruz, em Araucária, viu sua vida mudar da noite pro dia, de uma forma drástica. No dia 29 de junho, o carrinho em que ele vendia churros, foi totalmente destruído por um veículo, e o mais triste é que após o acidente, o motorista fugiu do local, sem prestar socorro. Além de destruir o carrinho, que era seu ganha pão, o veículo atropelou dois clientes que estavam no local, deixando-os gravemente feridos.

O carrinho era o sustento da família de Izael, que tem cinco filhos, sendo um deles uma garotinha especial, com paralisia cerebral, que vive presa a uma cadeira de rodas. O ambulante entrou em desespero, pensou até em tirar a própria vida, mas felizmente foi impedido por amigos. “A Fiorino era velha, mas era o meu sustento. Fiquei sem chão e até hoje estou abalado, tenho traumas e medo de sair às ruas. Não está sendo fácil, mas não posso desistir, minha família precisa de mim”, lamentou.

Comovidos com a situação de Izael, um grupo de profissionais de Araucária decidiu se unir e fazer uma rifa solidária. Cada bilhete custa apenas R$ 2,00 e dá direito ao sorteio de uma linda cesta de café da manhã para o Dia dos Pais. O sorteio será no dia 7 de agosto. Os números da rifa poderão ser adquiridos pelo fone (41) 99535-3454. Este número de telefone também é o PIX da conta do Izael, onde além da rifa, as pessoas poderão contribuir com qualquer quantia, para ajudá-lo a comprar um novo carrinho de churros.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021