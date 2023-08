A esgrimista Gabriela Moraes, 17 anos, aumentou ainda mais sua coleção de medalhas no último final de semana, ela ganhou ouro nas três armas, durante o Campeonato Paranaense de Esgrima 2023 – Juvenil, realizado na UTFPR Neoville, na Cidade Industrial de Curitiba. No sábado (12/08) ela conquistou os títulos de campeã paranaense no Sabre e no Florete e no domingo (13) foi campeã na Espada.

Gabriela está indo cada vez mais longe na esgrima, segue focada e se mantém firme nos treinamentos. “Está voando a Gabi. Colhendo os frutos de todo seu esforço e empenho na esgrima”, comemora o Pai Rodrigo. Segundo ele, o próximo desafio da filha será o Torneio Nacional Cidade de São Paulo, que acontecerá entre os dias 17 a 19 de agosto.

Anota aí! Mais três medalhas de ouro pra conta da esgrimista Gabriela Moraes 1

Edição n.º 1376