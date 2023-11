Após discutir com a companheira, homem ameaça atear fogo na casa

Não bastasse ter discutido com a companheira, um homem ainda tentou colocar fogo na própria casa. O fato ocorreu no final da tarde de sábado (04/11), na Rua das Palmeiras, no bairro Capela Velha.

A Guarda Municipal foi solicitada para atender a ocorrência e quando chegou na casa, surpreendeu o homem com um galão de gasolina em mãos. A vítima relatou à equipe que esta não foi a primeira vez que o companheiro bebeu e ficou violento. Disse ainda que teve uma discussão com o companheiro e que depois disso ele ameaçou ater fogo na casa.

Diante dos fatos e da vontade da mulher em representar criminalmente contra o agressor, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.