Após ter sido ferido com pedras e pauladas, homem é conduzido a hospital de Curitiba

Uma testemunha acionou a Polícia Militar de Araucária na noite de domingo, por volta das 20 horas, alegando que um indivíduo teria sido agredido com pedradas e madeiradas e que estaria dentro de um veículo estacionado na rua Uirapuru, no bairro Capela Velha. Quando a equipe policial chegou no local, o Siate já estava atendendo o homem, ainda dentro do carro, que estava danificado, com os vidros quebrados e os pneus furados.

A vítima relatou que sabia quem tinha o agredido e estragado seu carro, no entanto, não quis revelar nomes. Também disse à equipe que havia chamado familiares para recolher seu veículo e a PM concordou em deixar o carro no local, já que o mesmo não apresentava irregularidades. O homem estava bastante ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021