Apresentações da II Mostra Casa Eliseu Voronkoff acontecem nos dias 31/03 e 01/04

Nos dias 31 de março e 01 de abril, o Teatro da Praça receberá a II Mostra Casa Eliseu Voronkoff, com apresentações que integram a Mostra Especial do Fringe, que faz parte do Festival de Teatro de Curitiba. A Mostra inclui espetáculos de teatro contemporâneo, dança moderna e dança cigana.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na Casa Eliseu Voronkoff (3031-5355). A classificação do evento é livre para todas as idades. Acompanhe os horários das apresentações.

31 de março, 16h – “Fragmentos Inteiros” (teatro contemporâneo) Valor do ingresso: Pague quanto vale

31 de março, 20h – “Arco-íris” (dança moderna) Valor do ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada)

01 de abril, 14h – “Liberdade de Gente Pequena e Solta no Universo” (teatro contemporâneo) Valor do ingresso: Pague quanto vale

01 de abril, 17h – “Arco-íris” (dança moderna) Valor do ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada)

Dia 01 de abril, 20h – “Ventura” (dança cigana) Valor do ingresso: Pague quanto vale.

Mais informações sobre as apresentações no fone (41)3031-5355. O Teatro da Praça fica à rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Edição n. 1356