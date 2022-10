Araucária é a 1ª cidade do Paraná a receber uma escolinha da CBF

Araucária será a primeira cidade do Paraná a receber a escolinha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso mesmo! Uma parceria com a Confederação está trazendo para o município o Projeto “Gol do Brasil”, que atenderá 240 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos. O projeto faz parte do “Legado da Copa”, recursos que a Fifa repassa à CBF (referentes à Copa de 2014 no Brasil) e vai utilizar o esporte para contribuir na formação de meninos e meninas.



“Já vínhamos trabalhando nesse projeto dentro da CBF há muito tempo e também tínhamos a intenção de trazer para o Paraná. Então aproveitamos a visita do vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol Idu Blaszczak, do secretário de governo de Araucária Genildo Carvalho e do presidente da Liga Desportiva do Município Matheus Blaszczak à CBF, e apresentamos o projeto. Desde então Araucária vem se preparando e se ajustando para inaugurar o ‘Gol do Brasil’”, explicou o presidente da FPF e vice-presidente da CBF, Hélio Cury.



Segundo ele, será o primeiro projeto social que a CBF irá implantar no Paraná e Araucária terá a honra de ser a primeira cidade do Estado a recebê-lo. “Será importante não apenas para os profissionais que irão trabalhar no projeto, mas principalmente para todas as crianças e jovens que estarão envolvidos e poderão ter um futuro brilhante dentro do futebol. Estamos todos na torcida para que o projeto dê certo”, declarou Cury.



O araucariense Idu Blaszczak, vice-presidente da FPF, já se mostrou um grande entusiasta do projeto. Ele ressaltou que em março, tão logo assumiu interinamente a presidência da Federação, enquanto Cury também assumia interinamente a presidência da CBF, já que o presidente Ednaldo Rodrigues cumpria compromisso na Europa e no Qatar, se reuniu com Genildo Carvalho e Matheus Blaszczak para tratar de apresentar formalmente o interesse em trazer o projeto para o Município. “Viajamos para o Rio de Janeiro e lá protocolamos um pedido junto à CBF, para que o projeto piloto do ‘Gol do Brasil’ no Paraná acontecesse em Araucária. Apresentamos a documentação necessária e assinamos o termo de cooperação”, disse Idu.



Lançamento



O lançamento do projeto será no próximo sábado (22/10), no Centro Esportivo Ludovico Bylnoski (Estádio do Tupy), no bairro Campina da Barra. Na ocasião será realizado um festival, a partir das 8h, reunindo 100 crianças pré-selecionadas (de 7 a 13 anos) e mais os professores capacitados. Esta será a primeira fase do projeto, a inscrição das demais crianças (até completar 240) será aberta somente em 2023.

De acordo com a CBF, o objetivo do projeto é “promover a educação e a cidadania de crianças e adolescentes, que vivem em situação de vulnerabilidade, por meio de aulas de futebol”. As aulas vão acontecer duas vezes na semana e os participantes receberão uniformes e equipamentos esportivos. Quarenta profissionais serão capacitados pela metodologia da CBF Social.

Nesta quarta-feira (19) teve início a parte presencial da formação dos professores que irão atuar no projeto, com instrutores da própria CBF. A formação, que acontece no auditório do Museu Tingui-Cuera, no Parque Cachoeira, vai até o próximo sábado (15).



Contrapartida



Como parceira, a Prefeitura de Araucária disponibilizou o local para as atividades, o Estádio do Tupy (aprovado pela CBF), a equipe de profissionais que acompanhará as crianças e a alimentação.

A conquista desse projeto para o município tem envolvimento direto das secretarias municipais de Governo e de Políticas Públicas e incluirá a participação do Esporte e Lazer e da Assistência Social.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo