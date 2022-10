Araucária perdeu nesta segunda-feira (17/10), a senhora Leonildes Vieira, 87 anos, mais conhecida como “Nine”. Bastante conhecida e querida na cidade, ela é mãe do escrivão da 1ª Vara Cível de Araucária, Sérgio Roberto Vieira Wosowicz. O velório da dona “Nine” será realizado hoje (18) no Cemitério Central, a partir as 11h e o sepultamento será feito no mesmo local, às 16h30 horas.