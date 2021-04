Araucária recebe mais de 3.000 doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) disponibilizou ao Município de Araucária na manhã desta sexta-feira, 16 de abril, mais de 3.000 doses de vacina contra a Covid-19.

As novas doses chegam à cidade ainda nesta sexta-feira e possibilitarão a retomada da vacinação já a partir da próxima segunda-feira, 19 de abril. A nova remessa deve possibilitar a imunização de idosos com 65 e 66 anos.

As novas doses integram a chamada 13ª remessa de vacinas contra a Covid-19 encaminhadas ao Paraná pelo Ministério da Saúde. Das vacinas remetidas para Araucária, 2.170 são as da Astrazeneca e 1.340 da Coronavac. Elas serão utilizadas tanto para aplicação da primeira quanto segunda dose em alguns grupos etários.

As vacinas remetidas neste lote também incluem 70 doses para imunização de profissionais de saúde que atuam nas redes pública e privada de Araucária.

Mais informações

Como as doses estão chegando à Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), o setor de epidemiologia da Prefeitura ainda não fez a convocação do grupo de idosos com 66 e 65 anos para procurarem os locais de vacinação. Isto deve acontecer ao longo do dia de hoje. Por isso, é importante que essas pessoas e seus familiares fiquem atentos as redes sociais da Prefeitura, onde o anúncio da retomada será feito.