Araucária recebe Rally Day neste sábado (15), uma amostra do que será a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally

O chão promete tremer nesse sábado (15/07) em Araucária. O Rally e Pista Motor Clube – RPMC vai promover o evento Rally Day, uma pequena amostra do que será a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally, que será realizada no município entre os dias 28 e 30 de julho. A largada será no Salto da Ponte, que fica entre as ruas João Mario Furman e a Avenida São Casemiro, na área rural de Colônia Cristina. “O Rally Day é uma atividade para convidados conhecerem mais a modalidade. Além disso, teremos novos trechos especiais na corrida deste ano, sendo que apenas um já é conhecido dos competidores”, enfatiza Rodrigo Vicari, piloto e organizador.

A etapa do Brasileiro vai percorrer as estradas de terra do município, com 150 quilômetros de trechos cronometrados, alguns com velocidades próximas a 200km/h, a região é conhecida por sediar algumas das melhores especiais do calendário nacional, na avaliação dos próprios competidores.

O parque de apoio será montado no Parque Cachoeira, com Food Trucks e praça de alimentação, além de shows que já estão programados para o local. “Acreditamos que teremos além da corrida, um grande evento, com várias atrações ao público”, completa Vicari. O Rally contará ainda com vários pontos para o público, sendo duas áreas vips, além de transmissão ao vivo de quatro especiais.

A organização é do Rallye & Pista Motor Clube (RPMC), sob supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Paranaense de Automobilismo, com apoio da Prefeitura de Araucária.

Programação do Rally Day

09:00 – Briefing sobre segurança com o staff do Rally Araucária

10:00 – Início do Rally Day

12:00 – Almoço

14:00 – Sorteio de volta rápida (para quem participou do briefing)

16:00 – Encerramento

