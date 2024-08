Araucária terá 226 candidatos a vereador

Findada a temporada de convenções partidárias, a tendência é que tenhamos 226 candidatos a vereador. Isso, claro, se nenhum dos nomes constantes nas atas das legendas desistir da candidatura. Nossa equipe fez um pente-fino em todas as transcrições do que foi decidido em convenção e agora traz para você quem são os postulantes a uma das 13 vagas na Câmara de Vereadores.

14 candidatos

Lembrando que cada partido ou federação poderia lançar até 14 candidatos. Alguns, porém, não conseguiram nomes suficientes e por isso vão a campo desfalcados.

PSD

Com nove nomes na chapa, o grupo do PSD tem Celso Nicácio, Damaris Poderosas de Araucária, Eduardo Junior, Josi Gonzales, Pedrinho da Gazeta, Rosi Ribeiro, Rubens Cabrini, Vagner Chefer e Vilmer do Triar.

PRD

Já o PRD tem 14 candidatos a vereador. São eles: Policial Afonso, Aline Susan, Policial Alexandre Ataíde, Professora Cida, Claudio Miudinho, Policial Strugala, Edegar Santos, Policial Fabio Santos, Policial Borges, Mariane do Nascimento, Pastora Maria, Paula Naphitali, Rodrigo Vernick e Policial Sulek.

Republicanos

O Republicanos lançou chapa com 14 candidatos. São eles: Debora Souber, Juraci Paes, Nadja Guajuvira, Marcão, Meg do Gusmão, Jornalista Allex Furtado, Seninha, Fafá, Martinha, Cabrini Filho, Ilson Lima, Ricardo Teixeira, Daniel Silva e Marcio Nogueira.

REDE/PSOL

A chapa da federação REDE/PSOL também vai lançar quatorze candidatos. O time que vai a campo é composto por Geraldo Saneamento, Vandressa Bittencourt, Luciano Cruz, Marcião, Renata Camargo, Willian Bernardi, Alduan Engenheiro, Luciane Maria, Juliana Silva, Investigador Lopes, Jovani de Figueiredo, Professor Vanderlei, Claudio Martins e Fabiana Cagé.

AVANTE

O partido AVANTE também vem de chapa completa na disputa pelas vagas na Câmara. São eles: Guarda Aguiar, Professor Carlos, Chico Menegatti, Professora Cirene, Cleide Pereira, Felipe Britto, Dr. Fernando Balbinotti, Gê, Ike, João do Toronto, Kleber Oliveira, Tia Nice, Su Duarte e Maikel do Guincho.

AGIR

Com apenas sete integrantes em sua chapa de candidatos a vereador, o AGIR vai pro jogo com Prates Motoboy, Josemar, Lucimar, Otília, Pasto Luiz, Rose Teixeira e Professor Xandão.

PDT

Com time completo, o PDT buscará as vagas na Câmara com Mike, Vilton da Plug, Cleo Kallahary, Bete Visoli, Israel Maroski Leal, Jeane Islena Vasilewski, Jeferson Fera, Leandro Gavlak da Agricultura, Pedagoga Marcia Reis, Nivande Bombeiro, Maicon Sulivan, Rose TST, Tio Tiago e Thiago do Rolê em Araucária.

MDB

Com quatorze candidatos, o MDB escalou pro jogo Olizandro Junior, Altevir da Ambulância, Izaque Alves, Odir Papai Noel, Professor Cesar, Joel Padilha, Jeffinho Zé da Mola, Professor Alessandro, Ju Orlikoski, Duda Prado, Serginho do Povo, Meire Ribeiro, Regina Cosloski e Lucia da Latinha.

PMB

O grupo do PMB tem dez candidatos. São eles: Beto Wojcik, Cristiane Iolanda, Mineirinho da Portelinha, Priscila Poetisa, Gumer da Autoescola, Néia da Reciclagem, Barreto Pé no Barro, Vigilante Marcelino, Alceu Henrique e Patrick Rodrigues.

PP

O Progressistas vai pra peleia com treze nomes. São eles: Jocil Costa, Zuleide Soares, Sergio Almeida, Lya Moraes, Diego Bittencourt, Wesley Silva, Ryan Cantador, Evinho Barão, Maria do Carmo, Ana Negrelle, Ana Angélica, Viviane Padilha e Tere Polaca.

Podemos

O Podemos tem quatorze pessoas na chapa. São eles: Luzinete, Anny Ellise, Willian Felisberto, Clair Gaúcha, Antoniel Martins, Silvério Strugala, Néia do Pão, Zezinho ZPA, Osvaldo Santana, Pastor Euzébio, Cícero Gomes da Silva, Célia Fernandes, Dr. Vitor Lassen Sardinha e Edison da Edigás.

Solidariedade

Já no Solidariedade o time de candidatos é composto de quatorze pessoas. São eles: Alex Nogueira, Diego Grove, Djalma Santos, Eduardo, Leandro da Academia, Luiz Nenê, Professor Valter, Carioca, Vassourinha, Anderson Dutra, Denize, Jussara Leal, Rose Tino e Sandra Prado.

PV/PT/PC do B

Com treze nomes, os partidos da federação Brasil da Esperança vão pro jogo com Tia Celina, Cris Rosa, Hosana Marcondes, Jenes Bueno, Gilmar do Sindimont, Casca Druszcz, Elisangela Tomba, Aparecido da Reciclagem, Investigador Fabio Pavoni, Pedro Sfendrych, Kriger da UPA, Otávia e Junior Claro.

Cidadania/PSDB

Com nove candidatos a federação Cidadania/PSDB disputará as vagas na Câmara com Ana Protetora, Dani Azzolin, Capitão América Ricardo, Bruna da Brigaderia, Loristan, Silvinho, Geraldo Carvalho, Seu Luiz da Dengue e Nice do Alvorada.

União Brasil

Com quatorze nomes escalados para a disputa o União Brasil pedirá votos com Protetora Adri, Carlão, Pastor Ciro, Paulinho Cabeleireiro, Jessica, Jomar do Escolar, Laercio do Estação, Ceará, Gabi Rocha, Sandra Lopes, Tito, Vanessa Custódio, Grilo Vilson Cordeiro e Jeferson Ohpis.

Novo

O time do Novo entra na disputa com onze nomes. São eles: Luciano Filite, Cleito Gotardo Campiol, Carioca do Espetinho, Mariza Stresser, Kely Mattos, Luiz Javorski, Elisangela Perpetuo, Biônico, Carmem Costa, João do Som e Macia Nunes.

PL

Já o Partido Liberal está escalado com Xandão, Cirineu Vieira, Cleiton Russi, Pastor Castilhos, Professora Eliane, Fabio Pedroso, Jaqueline Dias, Jaque do Morango, Nilso Vaz Torres, Rose Machado, Betinho da Kairos, Sargento Pereira, Sonia do Costeira e Wagner Torres.

DC

O Democracia Cristã também tem chapa completa. São eles: Tio Flor, João Cabeleireiro, Cema, Josué do Trabalho, Juliane Pinheiro, Marquinhos Costela, Marinalva Guimarães, Sandra Bendita Flor, Thiago Cantador, Vera Cabeleireira, Nilson Motos, Minotto, Thompson e Professor Edson Lopes.

Edição n.º 1427.