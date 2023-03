Araucária terá falta de água no início desta semana

A população araucariense enfrentará falta de água entre hoje e amanhã (28 e 29 de março), em decorrência de manutenções que a Sanepar fará em unidades do Sistema Passaúna. Os serviços irão afetar vários bairros de Araucária.

A manutenção vai acontecer entre 07h30 e 13h30, com previsão de normalização até as 7h do dia 29 de março, quarta-feira. A Sanepar orienta que a população racione água e se programe para os dois dias de manutenção.

Confira a lista dos bairros que serão afetados:

Campo Redondo

Palmital

Botiatuva

Cachoeira

Centro

Iguaçu

Boqueirão

Capela Velha

Costeira

Estação

Fazenda Velha

Porto das Laranjeiras

Passaúna

Sabiá

Vila Nova

Dona Victoria

Jardim Plinio

Barigui

Thomaz Coelho

Tindiquera

São Miguel

Olaria

Jardim Las Vegas

Arvoredo

Jatobá

Jardim Panamericano

Jardim Atenas

Foto: Divulgação.