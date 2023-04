Araucária terá feriadão com festa pra família e feirão de imóveis

Nesta sexta, sábado e domingo, dias 21, 22 e 23 de abril, todos os caminhos para aqueles que buscam opções de entretenimento ou estão em busca da casa própria terão como uma única direção o Parque Cachoeira. Isto porque é no salão de festas da comunidade araucariense que acontecerá a festa de 25 anos do jornal O Popular e a 2ª edição do Poplar – Feirão de Imóveis de Araucária e região.

Ambas as ações terão início às 10h deste feriado de Tiradentes, com as atividades sendo encerradas às 22h. No sábado, mesma coisa: trabalhos começam às 10h e se estendem até às 22h. No domingo, a diversão tem início às 10h e segue até às 21h.

Feira

O Feirão de Imóveis é promovido pelo jornal O Popular e tem o apoio da Caixa e da Prefeitura de Araucária. São milhares de imóveis disponíveis nos quatro cantos da cidade. As construtoras e imobiliárias presentes no evento ainda prepararam condições mais do que especiais para quem resolver fechar o negócio na feira.

Também presente no evento, a Caixa, responsável por mais de 70% dos financiamentos da casa própria em todo o país, estará com sua equipe de colaboradores e correspondentes credenciados para simular financiamentos, dar informações de como utilizar o FGTS na aquisição de imóveis e esclarecer dúvidas sobre linhas de crédito oferecidas pelo banco.

Construtoras

Entre as grandes construtoras e imobiliárias confirmadas no Feirão estão a VKR, Elio Winter, Monte Azul, Araucasa, Imobiliária São Paulo, Mundolar, Causa Imóveis, Manoel Ozório Imóveis, LJC Imóveis, Vivalar, Multbrokers, Oddpis Imóveis, corretor Paulo Machado, e Companhia de Habitação de Araucária (Cohab).

O Feirão também contará com estandes da Câmara de Araucária, do Matergi Materiais de Construção, da Connectsul, da Anjos Colchões, da Clínica São Vicente, da Ehdros Solar, da Gipilajes, da Newflex, entre outros.

Também no pavilhão principal do evento será possível receber vacinas contra a Covid e a influenza no estande da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

Festa Pop25

Todos que visitarem o PopLar terão a oportunidade de participar do sorteio de um caminhão de prêmios. São mais de 25 itens, desde geladeira, máquina de lavar, cama, televisão, micro-ondas e muitos outros. Tudo para que, além de comprar a casa própria, o visitante ainda tenha a chance de sair do evento com ela mobiliada. Para concorrer ao caminhão de prêmios, basta preencher o cupom que está sendo distribuído pela cidade e no próprio evento e depositá-lo na urna que estará disponível na Feira.

Nesse feriadão de Tiradentes também acontece no Parque a festa em comemoração aos 25 anos do jornal O Popular. A programação do evento inclui mais de vinte shows com artistas locais, cantando os mais variados ritmos. Haverá também um culto ecumênico e uma missa campal, além de um mega espaço de entretenimento para a criançada, com diversos brinquedos, como touro mecânico, guerra de cotonetes, tobogãs infláveis, giro radical, chute ao gol, futebol de sabão, camarim da pintura, camas elásticas e muito mais.

A organização da Pop25 ainda distribuirá algodão doce e pipoca para a criançada, que também poderá se divertir com simuladores de corrida e fazer aquela foto irada ao lado de um carro gigante. Durante os três dias de festa teremos ainda apresentações de dança e folclóricas e desfiles de cosplays.

A programação da festa inclui ainda uma mega praça de alimentação, com mais de vinte opções de foodtrucks para matar aquela fome ou sede.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-Feira 21 de abril

10H – Culto Ecumênico

15h – Hevelin Cristyne

16h – Edy Junior e Fael

17h – Duo Brothers

18h – Fernando Netto

19h –Celso Taborda

20h – Ivo Kalefi e Fábio

21h – Matheus Souza

Sábado 22 de abril

10h – Missa Campal

15h – Eveline Martins

16h – Paulla Lopes

16h – Wesoly Dom

17h – João Nogueira & Raffael

18h – Cavalo Baio e Os Pinho

19h – Rhuan Soares

20h – Banda Buda Bong

21h – Patrícia Santos

Domingo 23 de abril

10h – Aulão de Dança

com Jeh e Jhon

14h às 18h – Cosplay

14h – Wesley Bachega

15h – Sr Barão

16h – Kleber Azevedo

17h – Banda Asteris

17h – Grupo Capoeira Show

18h – Jonas e Joel

19h – João Daniel e Rayssa

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1359