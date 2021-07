Araucariense concorre ao título de Miss Plus Curvy

Patrícia espera ficar entre as três finalistas do nacional, para concorrer ao Curvy Miss Universe. Foto: divulgação

A influencer digital Patrícia Nunes, de 26 anos, está disputando o título nacional de Miss Plus Curvy, na competição Miss Plus Models Brasil 2022. A nova edição do concurso de beleza contou com mais de 250 inscrições e tem como objetivo descobrir novos talentos no mundo fashion. Patrícia sonha com as passarelas desde criança e está empolgada com a competição, que pode abrir portas para sua carreira de modelo.

Por conta da pandemia, as primeiras etapas do concurso serão totalmente online, para a segurança das competidoras. Sendo o primeiro desafio da araucariense nesse meio, ela explica que em agosto receberá a faixa e a camiseta da competição, em seguida começarão as classificatórias do nacional. Nesta fase, Patrícia produzirá vídeos e fotos vestida em trajes de gala, banho e casual, que serão avaliados pelos jurados. A final nacional acontece em janeiro de 2022, na cidade de Porto Alegre.

“Este concurso não tem fase municipal, na inscrição nos candidatamos para representar um Estado. Dessas 250 meninas que se inscreveram, 27 foram escolhidas, uma para representar cada Estado. Vamos concorrer no concurso nacional e depois no mundial. Quando me candidatei, uma moça já estava representando o Paraná. A organização gostou do meu perfil, então me ofereceu a proposta para representar o Estado do Pará, dentro da disputa do título nacional”, explica.

Processo de aceitação

Viúva e mãe de uma garotinha de dois anos, Patrícia viveu por muitos anos em luta com a balança. Sem conseguir aceitar seu corpo durante a adolescência, a influencer deixou o sonho de ser modelo de lado, mesmo recebendo apoio da família. Segundo a mesma, por não se enquadrar no manequim 36, nem no plus size, a autoestima baixa levou a coragem de se arriscar em frente às câmeras. “Todos os anos, quando abria a inscrição para o Miss Araucária, eu sempre estava “acima do peso”. Me comprometia a emagrecer para poder participar no próximo, mas isso nunca aconteceu”, relembra Patrícia.

Após um longo processo de aceitação, o desejo de começar a se dedicar à carreira de modelo ressurgiu. Usando as redes sociais desde fevereiro para propagar a ideia do body positive, o movimento social que defende o olhar mais positivo sobre os corpos e características físicas, a jovem se destacou. Através de posts empoderadores a araucariense conquistou seguidores e tornou-se influencer. Hoje ela realiza trabalhos como modelo e de divulgação em seu perfil, @patricia.anunes, ajudando na renda familiar. “Estou bem empolgada! Espero ficar entre as três finalistas do nacional, para concorrer ao Curvy Miss Universe e, quem sabe, trazer essa faixa para Araucária”, completa a modelo.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021