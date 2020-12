Araucariense faz rifa para custear tratamento de câncer do pai

Compartilhe esta notícia

Para custear o tratamento de câncer do pai, cujos gastos com medicamentos, alimentação e deslocamento até o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, são altos, a moradora do bairro Iguaçu, Maiquiara Ariane, organizou uma rifa de Natal. “A rifa solidária é para ajudar meu pai, ele não tem renda e eu estou sem trabalhar, então essa foi a maneira que encontramos de conseguir recursos”, comentou.

Os prêmios serão um kit da Magia Doces, para enfeitar sua mesa na ceia de Natal, e 10 portas retratos. O kit de festa inclui um bolo de 1 Kg no sabor morango com suspiro e 100 docinhos. O valor da rifa é R$ 8,00. Quem tiver interesse em ajudar poderá entrar em contato pelo whatsapp (41) 99267-7231. O pagamento também poderá ser feito por transferência bancária ou Picpay, no Nubank, agência 0001, Conta 4906170-0. “Ao escolher o nome da rifa, favor passar o nome e um telefone para contato”, lembra Maiquiara.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020