Em julho a associação de moradores do Jardim Israelense/Arco Íris aclamou chapa única na disputa pela nova diretoria, encabeçada por Adriane Goreti Gonsalves. Cinco meses depois um abaixo-assinado feito por moradores das duas comunidades, contendo mais de 400 assinaturas, pediu a anulação do processo e uma nova eleição foi marcada. “Apesar de todo o processo ter sido coordenado pela Unamar com toda transparência, dentro das exigências legais, acatamos o pedido da comunidade e fomos buscar orientação junto ao Ministério Público, que nos orientou a realizar uma nova eleição”, explicou Luiz Kaill, presidente da Unamar.

Sendo assim, no dia 13 de dezembro a Unamar abriu um novo edital para a apresentação de chapas, que segue até o dia 06 de janeiro de 2024, e no final deste mesmo mês deverá ser realizada a eleição. Com uma nova eleição e a possibilidade de mais de uma chapa inscrita, a associação Israelense/Arco Íris passa a fazer parte do grupo de entidades que não tiveram chapa única disputando a eleição, a exemplo da Favorita e do Iguatemi.

Acompanhe a seguir as associações que tiverem troca de diretoria no mês de novembro

Associação de moradores do Israelense/Arco Íris terá novo processo eleitoral 1

A eleição na associação do Iguatemi aconteceu no dia 03 de dezembro, com grande participação da comunidade. Ao todo foram 198 votantes e a chapa da atual presidente Jéssica Pelosi foi reeleita com 144 votos. Já a chapa encabeçada pelo Márcio teve apenas 49 votos, nulos e brancos somaram 5 votos.