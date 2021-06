Associação de moradores do Rio Negro tem nova diretoria

O processo aconteceu no campo do bairro, com o devido distanciamento entre os participantes. Foto: divulgação

A associação de moradores da comunidade Rio Negro escolheu sua nova diretoria no sábado, 29 de maio, por aclamação, já que havia apenas uma chapa. Segundo a Unamar, que coordenou o processo, a houve desistência da chapa concorrente. A eleição aconteceu no campo de futebol da comunidade, ao ar livre, para garantir o distanciamento entre os participantes.

“Em princípio a eleição seria adiada, mas por conta dos últimos acontecimentos envolvendo a comunidade do Rio Negro (ele se refere a uma reintegração de posse cumprida no local no dia 23 de maio, quando várias casas foram demolidas), que demonstraram a necessidade de uma associação constituída para defender os moradores, decidimos colocar a chapa única para apreciação da comunidade, que a aprovou e a elegeu por aclamação”, disse o presidente da Unamar, Luiz Kaill.

Juliana Pereira da Lima foi eleita a presidente da associação, tendo como vice Uilson Alves Rodrigues, 1ª secretária Flaviane Aparecida Silva de Camargo, 2ª secretária Frankene Braga Nery, 1º tesoureiro Eliseu Ferreira, 2ª tesoureira Fabíola Katuiska Carrera Granado. O presidente do Conselho Fiscal é Iracione do Livramento Sobrinho, e os membros são Elenita de Couto Braga, Maria da Silva Moraes, Rosileire da Silva Azevedo e Denisse Del Valle Sanchez de Tejera. Os eleitos ficarão no cargo até 31 de dezembro de 2023.

“O processo seguiu todos os trâmites burocráticos como fundação, apresentação de chapas, aprovação e posse da nova diretoria. Tudo com a maior transparência, como é o lema da Unamar, e na maior segurança possível, diante de um cenário de pandemia”, destacou Luiz.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021