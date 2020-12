Associação do Jardim Arvoredo pede doações de brinquedos e alimentos para o Natal das famílias carentes

Compartilhe esta notícia

Associação pede mais alimentos e brinquedos. Foto: divulgação

A associação de moradores do Jardim Arvoredo II, com ajuda de voluntários, segue na luta para arrecadar doações e garantir um Natal mais alegre às dezenas de famílias carentes da comunidade. Muitas pessoas já doaram alimentos, que vão formar marmitas, que serão entregues a essas pessoas para que possam levar para casa e comer com seus familiares. Mas as doações ainda são necessárias, principalmente para atingir a meta, que é atender 300 pessoas.

A entidade também pede doações de embalagens de marmitex para que as pessoas não precisem levar potes ou panelas. Os voluntários também pedem que as pessoas doem panetones e brinquedos, para alegrar o Natal das crianças. As doações poderão ser entregues na rua Paraíba 91 (fone de contato 98835-5163) ou na rua Pinheiro 11 (fone de contato 99580-6660).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020