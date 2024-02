Atende.Net: serviços públicos ao alcance dos cidadãos em poucos cliques

A transformação digital da gestão pública é realidade em Araucária. Desde 2018, o município adotou o sistema Atende.Net, que integra diversas áreas da administração pública, consolidando-se como um marco na transição para cidade inteligente.

O Atende Net modernizou o funcionamento dos serviços públicos, e está disponível via aplicativo em smartphones e em sites, facilitando a vida dos cidadãos.

Segundo a Secretária Municipal de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico – SMCIT, o Atende.Net é um sistema de gestão completo, 100% em nuvem e integrado, abrangendo a gestão de Contabilidade, Tributos, Fiscalização, Recursos Humanos, Suprimentos, Governo Digital, Procuradoria, Saúde, Assistência Social e Vigilância em Saúde. Sua versatilidade permite o acesso estável e seguro por meio de dispositivos como celular, computador e tablet. “Para o cidadão, a implementação do Atende.Net trouxe uma revolução no atendimento público. Agora, é possível usufruir de serviços em tempo real, sem enfrentar filas e sem a necessidade de deslocamento. As solicitações online, feitas pelo próprio munícipe, geram processos digitais que são automaticamente encaminhados para a Secretaria responsável. A ferramenta ainda permite interação ao longo da análise do processo, possibilitando a adição de documentos e informações complementares”, explica a secretaria.

Ainda conforme a SMCIT, do ponto de vista do Município, os benefícios são igualmente expressivos. Houve uma redução significativa de até 97% nos gastos com atendimento, economizando recursos em papel, tempo e processos internos. As rotinas internas tornaram-se muito mais ágeis, graças à integração de todas as operações em uma solução digital única.

“Desde a sua implementação, o Atende.Net consolidou e centralizou diversos serviços municipais, disponibilizando atualmente 358 serviços no autoatendimento do site da Prefeitura e através do aplicativo Atende.net disponível nas plataformas Apple e Android. Entre esses serviços, destacam-se o agendamento de consultas médicas, carteirinha de vacinação, resultados de exames, solicitação de passe livre estudantil (Educard), manutenção de pontos de ônibus, cadastramento e transferência de Escolas e CMEIs, castração e microchipagem de cães e gatos, corte e poda de árvores, coleta de resíduos volumosos, roçada, vagas de emprego, credenciais de trânsito, alvará de construção digital, emissão de nota fiscal eletrônica, e muitos outros”, cita.

Com essa inovação disponível em poucos cliques, Araucária demonstra que é possível alcançar uma gestão pública mais eficiente, transparente e centrada no cidadão. “Este exemplo reflete o compromisso da cidade em proporcionar serviços de alta qualidade, impulsionando a transformação digital e estabelecendo-se como referência para outras localidades que buscam aprimorar suas práticas administrativas”, pontua a SMCIT.

Serviços mais acessados no 2º semestre / 2023 Aplicativo Atende.Net

Serviços mais acessados no 2º semestre / 2023 Sistema Atende.Net