Atletas araucarienses foram destaque no 2º Desafio Quiriri de Joinville

No domingo (18/06), atletas das equipes Amigos de Araucária e Rodrigues foram até a cidade de Joinville (SC) para participar do 2º Desafio Quiriri e conquistaram excelentes resultados, tanto no geral quanto por categorias. A prova foi no Distrito de Pirabeiraba e faz parte das comemorações da festa do aipim.

Os atletas disputaram nas distâncias de 5, 12 e 21Km e enfrentaram um percurso desafiador, formado por trechos de paralelepípedos e estrada de chão. Na distância de 21km uma subida de mais de 1500 metros exigiu esforço redobrado dos competidores, isso sem contar o frio congelante, principalmente no momento da largada. Apesar de todas essas dificuldades que a prova impôs, os araucarienses se saíram muito bem.

Pela equipe Amigos de Araucária o atleta Grilo foi campeão geral dos 12km; Valasqui ficou em 2º lugar na categoria 20/24 anos; Luzimar em 2º na categoria 55/59 anos; Betinha ficou em 3º lugar na categoria 50/54 anos, conquistando seu primeiro pódio e Rommes foi o 3º na categoria 55/59 anos. A atleta Alessandra também participou e fez sua estreia em uma competição interestadual. Os atletas agradeceram o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que forneceu o transporte.

A equipe Amigos de Araucária faturou cinco pódios.

Defendendo a Equipe Rodrigues, a atleta Sol foi campeã geral no percurso de 5km, Zenilda foi campeã geral nos 12km, Glória ficou em 2º na categoria (12 km), Kelly em 6º na categoria (5 km), Hailton em 1° na categoria (21km), Jair 2° na categoria (21km), Jocilei 3° na categoria (12km), Edmilson 3° na categoria (12km), Leomar em 1° na categoria (12km) Também representaram a equipe os atletas Thiago, Rosinha e Lucas Garcia, que apesar de não terem conquistado pódio, registraram ótimos tempos na prova.

Edição n. 1368