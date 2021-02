Blitz de trânsito levam à descoberta de motos ‘clonadas’ em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Carlos Poly

Em blitz de fiscalização de trânsito recentes, duas motos ‘clonadas’ foram apreendidas. Os dois veículos foram recolhidos por apresentar débitos e, ao receberem a notificação sobre as motos recolhidas, os supostos proprietários se mostraram surpresos, já que estavam com suas motos em suas residências. Além dos agentes do Departamento de Trânsito de Araucária, as blitz contam com apoio da Polícia Militar, Ciretran e Guarda Municipal. Somente durante o mês de janeiro, mais de 600 veículos foram abordados (entre carros e motos); 53 deles apresentaram algum tipo de pendência e foram recolhidos na ocasião.

A suspeita de clonagem foi levantada ao ser constatado que o número do motor das motos não ‘batia’ com outras numerações que constam nos veículos. No primeiro caso de clonagem, o motociclista estava com a CNH suspensa e chamou atenção da equipe por querer entregar a moto de imediato. Ao receber em casa a notificação para retirar a moto, o suposto proprietário telefonou para o Departamento de Trânsito para falar que a sua moto estava na garagem. Na segunda situação, o suposto proprietário da moto com débitos vive em outro município e também foi surpreendido, já que estava de posse da sua moto.

Os veículos recolhidos passarão por perícia da Polícia Civil. Segundo o Departamento de Trânsito, se comprovada a clonagem, os usuários desses veículos podem responder por receptação e/ou adulteração.

A fiscalização frequente, segundo o departamento de trânsito, começou a fechar o cerco, por exemplo, contra a circulação de motos com escapamento adulterado. Outras situações também podem ser verificadas durante a fiscalização. No Código Brasileiro de Trânsito (artigo 230) consta que conduzir veículo com característica alterada, descarga livre, ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é uma infração grave. Há previsão de multa, além dos 5 pontos na carteira de habilitação. O veículo em situação irregular pode ser removido para o pátio do Departamento do Trânsito.

DENÚNCIAS

O Departamento de Trânsito de Araucária conta com uma ferramenta de comunicação para que a população possa ajudar no combate às infrações no trânsito: o Disk Denúncia (41) 3614-1500 (telefone/WhatsApp) – todos os dias, das 7h à meia-noite. As denúncias podem ser realizadas de maneira mais prática, com possibilidade de anexo de imagens, mensagem de texto ou áudio e informações sobre o veículo ou infrator (endereço onde infração ocorreu, placa e modelo do veículo, etc). A denúncia pode ser anônima e passa por averiguação pela equipe do Departamento de Trânsito.

