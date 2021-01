Boletim confirma 8.927 novos casos de Covid-19 e 116 óbitos

Compartilhe esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na terça-feira, 12 de janeiro, 8.927 novos casos de Covid-19 e 116 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 480.128 diagnósticos confirmados e 8.811 mortes em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro de 2021 (7.634) e dos seguintes meses de 2020: abril (2), junho (2), julho (4), agosto (6), setembro (5), outubro (7), novembro (78) e dezembro (1.189).

INTERNADOS

Nesta terça-feira (12) são 1.338 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.086 ocupam leitos SUS (584 UTI e 502 clínicos/enfermaria) e 252 da rede particular (131 UTI e 121 leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.375 pacientes internados, 457 em leitos UTI e 918 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 116 pacientes. São 53 mulheres e 63 homens com idades que variam de 22 a 97 anos. Os óbitos ocorreram entre 21 de outubro 2020 e 12 de janeiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (20), Londrina (7), Foz do Iguaçu (4), Maringá (4), Apucarana (3), Castro (3), Campina Grande do Sul (3), Chopinzinho (3), Paranaguá (3), Pinhais (3), Cambé (2), Campo Largo (2), Colombo (2), Floresta (2), Ibiporã (2), Kaloré (2), Matelândia (2), Palotina (2), Ponta Grossa (2), Rio Branco do Sul (2), Ubiratã (2).

O boletim registra também uma morte em cada uma dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, Astorga, Boa Ventura de São Roque, Campo Bonito, Cascavel, Centenário do Sul, Céu Azul, Cianorte, Colorado, Congoinhas, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Faxinal, Francisco Beltrão, Guairá, Imbituva, Irati, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Jacarezinho, Mandaguaçu, Mandaguari, Mandirituba, Nova Aurora, Paranavaí, Piraí do Sul, Piraquara, Porecatu, Realeza, Rolândia, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, São José dos Pinhais, Sengés, Teixeira Soares, Terra Boa, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste e Vera Cruz do Oeste.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento contabiliza 3.804 casos de pessoas que não moram no Estado – 74 foram a óbito.



Texto: Agência de Notícias do Paraná