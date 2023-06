Cachorrinho Bummer continua desaparecido e família está desesperada a sua procura

O Bummer fugiu da sua casa localizada na rua Louis Becue, no bairro Vila Nova, na noite da última segunda-feira (12/06) e a família ainda não teve notícias dele. Ele é uma mistura de labrador com vira-lata, de porte médio, pelos pretos curtos com alguns detalhes em branco, como suas patinhas da frente.

Ele foi visto pela última vez indo em direção ao CSU, sua dona procurou ele pela região onde mora, mas ainda não conseguiu encontrá-lo e por isso ela pediu a ajuda da população.

Está sendo oferecida recompensa, se você tiver qualquer informação sobre o Bummer, entre em contato através do telefone (41) 99904-4956.