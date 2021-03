Caminho da Roça reinaugura em espaço mais amplo e com maior variedade de produtos

Compartilhe esta notícia:

O setor de hostifrutis, com produtos sempre fresquinhos, continua sendo o carro-chefe do mercado. Foto: Marco Charneski

Atendimento dedicado ao cliente, respeito aos colaboradores e funcionários, preço justo e produtos sempre fresquinhos são diferenciais importantes no comércio local. E a Caminho da Roça levou isso tão a sério que fez a diferença ao longo da jornada de crescimento do estabelecimento, principalmente durante este momento de pandemia. O que começou como uma pequena frutaria familiar, no bairro Thomaz Coelho, se transformou em um mercado, reinaugurado na última sexta-feira, 5 de março, em um novo espaço, com maior variedade de produtos. Além disso, gerou novas oportunidades de emprego.

Priscila Gonçalves Armstrong e Cleberson Fábio Fantim começaram o negócio em 2017, priorizando o setor de hortifrutis. No decorrer dos anos, as sugestões dos fregueses ampliaram a visão dos empreendedores, que viram a necessidade de expandir e adicionar mais setores à mercearia, para atender ainda melhor a região. “A gente tinha um caderninho, onde anotávamos tudo que as pessoas queriam encontrar ali, e isso nos ajudou bastante “, relembra Priscila.

A Caminho da Roça se tornou a “queridinha” entre os consumidores, pelo atendimento gentil. Com funcionários sempre dispostos a ajudar, aliado às mercadorias de qualidade, o laço de amizade entre o bairro e a Caminho da Roça só cresceu. Segundo a proprietária, todos são amigos, com isso, novos clientes estão sempre chegando.

Reinauguração

Setores de bazar e utilidades domésticas também foram incrementados. Foto: Marco Charneski

Em novo endereço, mas sem abandonar as raízes, o mercado passou a atender em um espaço mais amplo, seguro e com muita variedade. A reinauguração foi marcada pela emoção de toda a equipe envolvida desde o início do trabalho, que segue unida nesta jornada de crescimento. “Tivemos que ampliar nossa equipe, agregar novos integrantes a essa grande família que se tornou a Caminho da Roça”, afirma Priscila.

Somando quatro anos de trabalho árduo, a transformação da Caminho da Roça foi gradativa, de acordo com os proprietários. Além dos hortifrutis, os clientes encontram utensílios domésticos, açougue, panificadora, bazar, brinquedos, materiais hidráulicos e elétricos. O crescimento foi comemorado pelos empreendedores Priscila e Fábio, e ambos já afirmaram que não pretendem parar por aí. “Esse nosso novo espaço é a realização de um sonho, mas temos planos de expandir ainda mais, somando forças e ouvindo as necessidades dos clientes, cuja fidelidade tem sido fundamental para o sucesso”, afirmam. Eles também fazem um agradecimento especial às empresas que ajudaram a montar o mercado, à arquiteta Vítoria Sabino Arquitetura, Mário Tuleski da Namiare, Union Comunicação Integrada e André da Construtech Elétrica. São empresas competentes e super caprichosas”, disse Priscila.

Serviço

A Caminho da Roça está localizada na Praça Alberto Markowicz, n°180, no bairro Thomaz Coelho, em frente à pracinha do bairro. Os fones para contato são (41) 99550-8533 e o (41)99514-2922. O horário de atendimento no mercado é de segunda a sábado, das 8h às 20h e aos domingos das 8h às 18h, seguindo as medidas sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021