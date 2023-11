Cantora araucariense Paulla Lopes forma dupla com sanfoneira de Curitiba

Na estrada há 13 anos, a araucariense Paulla Lopes, 26 anos, que sempre foi cantora solo, decidiu formar dupla com uma acordeonista de Curitiba. Sua parceira de palco será Camilla Komarchewski, 20 anos, que está na música há 4 anos. As duas já se apresentaram juntas, porém o lançamento oficial da dupla deverá acontecer em breve.

Paulla Lopes é natural de Jaguariaíva, interior do Paraná, depois morou em Contenda por 10 anos, e há um ano veio morar em Araucária, ela se diz uma araucariense de coração. Durante 10 anos encantou com sua voz o cenário da música gospel e há 3 anos decidiu migrar para o sertanejo. Na dupla ela faz a primeira voz. Já Camilla é natural de Campo do Tenente e atualmente mora em Curitiba. Além de encantar o público com seu acordeon, na dupla ela será responsável pela segunda voz.

Edição n.º 1386