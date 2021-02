Cão desaparece no Fazenda Velha e família oferece recompensa para quem ajudar a encontrá-lo

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A família do cãozinho Urso, que desapareceu de sua residência na última sexta-feira, 29 de janeiro, no bairro Fazenda Velha, está a sua procura. Segundo eles, o animal é dócil, de porte grande e tem pelagem na cor caramelo. O Urso foi visto pelo última vez próximo à Câmara Municipal, atrás do Max Atacadista.

A família apela à comunidade para encontrar o animal de estimação, pois o grandão faz falta na casa. “Quem viu ele ou está com ele, peço de coração que nos devolva, pois terá uma recompensa!”, afirmam. Quem tiver informações sobre a localização do Urso pode entrar em contato pelos telefones (41) 99766-5704, (41) 99893-2948, (41) 99789-9502.