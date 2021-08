Capela do Estação fará almoço drive thru com duas opções de combos

A comunidade Santo Antônio de Pádua convida os araucarienses a participarem do almoço drive thru que será realizado no dia 12 de setembro, com retirada a partir das 11h, na rua Jeronin Durski, 162, próximo à Praça do Parafuso, no bairro Estação. Os convites só serão vendidos antecipadamente, até o dia 10 de setembro.

Serão duas opções de combos, ambos contendo risoto, maionese e salada, variando apenas a carne: churrasco ou costelinha de porco. O valor individual é R$ 35,00 ou leva o combo duplo por R$ 60,00. Os organizadores lembram que não será possível trocar de combo no momento da retirada. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartões de crédito e débito ou PIX, e os compradores irão concorrer ao sorteio de uma caixa de som bluetooth. Mais informações pelo fone (41) 3643-8427.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021