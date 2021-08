Capela São Miguel terá missa e almoço em comemoração ao dia do padroeiro

A Capela São Miguel, que pertence à Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, vai comemorar o dia do padroeiro em 26 de setembro, um domingo, com uma missa drive in e um almoço drive thru. A celebração começa às 10h e contará com apoio da Pastoral Rodoviária. No horário das 11h30 às 13h acontece o almoço drive thru, onde as pessoas poderão retirar os kits, já adquiridos antecipadamente, até o dia 20 de setembro.

O almoço terá duas opções de cardápio: a primeira, no valor de R$ 50,00, para duas pessoas, com coxa e sobrecoxa, risoto, maionese e salada, e a segunda, no valor de R$ 60,00, também para duas pessoas, com dois filés, risoto, maionese e salada. No dia do evento também haverá venda do bolo do padroeiro, com valor das fatias a R$ 5,00. Informações e reservas de convites pelos fones 3643-7137 ou 99533-0488.

Famílias

No próximo sábado, 7 de agosto, a paróquia da Vila Angélica dará início à programação da Semana da Família, que segue até o dia 15 desse mês e contará com celebrações, novenas e orações do terço em todas as comunidades. O encerramento da semana será no dia 15, na Igreja Matriz da paróquia, com a participação de todas as equipes envolvidas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021