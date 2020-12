Carreata do Grupo Guerreiros da Solidariedade levou alegria para mais de 600 crianças

Compartilhe esta notícia

Carreata espalhou alegria por onde passou e a criançada comemorou. Foto: divulgação

O sábado, 12 de dezembro, foi um dia especial para mais de 600 crianças dos bairros Iguatemi, Tropical, Dalla Torre, Maranhão e Gralha Azul. Elas receberam a visita ilustre dos “Guerreiros da Solidariedade”, um grupo que todos os anos se mobiliza para espalhar alegria na época do Natal. Este ano, por conta da pandemia do coronavírus, a tradicional festa que o grupo estava acostumado a fazer, se transformou em uma ação um pouco diferente, mas nem assim as crianças ficaram sem presentinhos.

Uma carreata com o Papai Noel percorreu os bairros, entregando pacotes de doces, tudo na maior segurança, sem contato próximo com as crianças. O coordenador do grupo, Jomar Vieira Grittem, agradeceu a auto escola Pratense, a Sul Agrícola e a todos que contribuíram com a ação de Natal. “Graças as doações recebidas, conseguimos levar um pouquinho de alegria para centenas de crianças. Obrigado!”, disse.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020