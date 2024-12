Carta do editor: As 100 +

Desde a última semana O Popular tem publicado em seu site e redes sociais uma série de matérias sobre as indústrias privadas de Araucária. Esse rico conteúdo é fruto de um suplemento especial editado pelo O Popular e materializado em nossa edição impressa de 28 de novembro de 2024.

O objetivo desse suplemento é fazer com que os moradores araucarienses entendam um pouco mais sobre a importância do setor industrial de nosso Município e o quanto ele é vital para que a cidade seja essa pujança econômica paranaense e brasileira.

Aproximar o setor industrial araucariense da comunidade local tem sido – não de hoje – uma das missões editoriais de O Popular. E assim tem sido porque entendemos que é indispensável que os moradores que aqui residem tenham orgulho do parque industrial instalado em Araucária.

Da mesma forma materiais como esse tem como objetivo fazer com que as indústrias que ainda não têm essa prática saibam que “pro lado de cá” do parque industrial araucariense tem uma cidade com 160 mil moradores e a mesma possibilidade de histórias e negócios.

E esse trabalho de ser a ponte entre o setor industrial e a comunidade local só pode ser exercido com maestria por quem é especialista em Araucária, como é O Popular. Fazemos isso já há vários anos. O ranking AS 100+, por exemplo, chega a sua quarta edição renovado de boas histórias que dão ainda mais orgulho do nosso polo industrial.

E, ao conhecer mais profundamente essa história que é contada diariamente por essas indústrias, aprendemos também que Araucária é muito mais do que a sede de uma refinaria da Petrobras. Aprendemos que o setor privado tem impacto direto na economia araucariense, gerando milhares e milhares de empregos e alimentando um ciclo virtuoso de bons negócios. Por fim, aprendemos que é por meio dessas empresas que o nome de Araucária chega a cidades do mundo todo!

Edição n.º 1444.