Casal cuja mulher é cadeirante e cega precisa de ajuda para pagar dívida ativa

Kelem e Jonathan contam com a ajuda das pessoas para conseguir honrar com a dívida. Foto: divulgação

O casal Jonathan Ralf da Silva e Kelem Andressa de Oliveira da Silva, que em julho de 2015 ficou conhecido após ganhar um casamento organizado por voluntários da comunidade, está enfrentando problemas financeiros e precisa de ajuda para pagar uma dívida ativa junto ao Município. Kelem faz tratamento renal, perdeu totalmente a visão por conta da diabetes e hoje está em uma cadeira de rodas. Na época em que casou com Jonathan, ainda enxergava um pouco, e decidiu montar um pequeno salão de beleza, onde ela a mãe trabalhavam juntas.

O problema é que logo depois veio a cegueira e ela abandonou o salão, inclusive deixou de honrar com os compromissos da empresa junto à Prefeitura, que virou uma dívida ativa. A dívida já foi julgada foi deferida a apreensão do benefício que recebe por conta dos seus problemas de saúde, a sua única fonte de renda.

Amigos do casal fizeram uma rifa, no valor de R$ 10,00 cada bilhete, que dá direito a um vale compras no valor de R$ 100,00, na Loja Havan. As vendas continuam, mas o dinheiro não será suficiente para pagar o valor da dívida, que hoje é de aproximadamente 5 mil. Por isso, as pessoas que quiserem ajudar a Kelem, poderão fazer um depósito bancário pelo PIX 06765801901, em nome de Kelem Andressa de Oliveira da Silva. Mais informações pelo fone (41) 98463-6085, falar com Vanda.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021