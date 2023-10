Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo só retoma jogos no dia 21/10

A Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo também teve sua rodada cancelada no último sábado (07/10), por conta das fortes chuvas. Os três jogos que estavam previstos já haviam sido cancelados no dia 30/09, pelo mesmo motivo.

Segundo os organizadores, devido à previsão de mais chuvas nas próximas semanas, a Copa só deverá retomar seus jogos no sábado (21/10), com a segunda rodada. Fazendo alusão a uma das mais importantes competições do planeta, a primeira edição da Champions League conta com a participação de oito times: Juventus, Milan, Borússia, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen e Internazionale.

Edição n.º 1384