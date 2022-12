Clínica IMA completa 17 anos com mais de um milhão de atendimentos

A Clínica IMA – Instituto de Medicina de Araucária está comemorando 17 anos de atividades, com a marca de mais de 1 milhão de atendimentos. Hoje com um corpo médico de mais de 37 profissionais e uma equipe com aproximadamente 25 funcionários, o IMA atende mais de 60 mil consultas por ano. Nesse período, também passaram pela instituição vários profissionais que depois seguiram outros rumos. “O surgimento de amizades entre médicos e funcionários que por aqui passaram e o carinho e reconhecimento dos pacientes por nós atendidos, é a melhor parte destes 17 anos”, diz o diretor técnico e um dos fundadores do IMA, Dr Janiro Zattoni Barbosa.







O médico lembra que momentos difíceis também fizeram parte da trajetória da clínica, em especial a crise pandêmica. “Foi o período mais difícil nesta jornada. No auge da pandemia da Covid 19, convivemos com angústia, ansiedade e medo, mas ainda assim, não deixamos, um dia sequer, de atender quem nos procurava, pois sabíamos da nossa obrigação profissional de atender e confortar nossos pacientes. Também tivemos muitas lições neste período, quando em meio as notícias trágicas e desesperançosas recebidas diariamente, tivemos que pôr a prova nossa capacidade de resiliência, coragem e esperança em dias melhores. Tivemos que nos readaptar com nova forma de atendimento, pois diante de uma situação inusitada, tínhamos que estudar e aprender sobre o vírus e simultaneamente ir atendendo, explicando e tranquilizando nossos pacientes. Esperamos que uma crise como esta não volte a ocorrer tão cedo, porém se isto acontecer, estaremos atentos para agir prontamente, com mais calma e serenidade e desempenhar, mais uma vez, se for necessário, o nosso papel dentro da nossa comunidade”, declara Dr Janiro.

O começo

O Instituto de Medicina de Araucária foi fundado no dia 5 de dezembro de 2005, com uma estrutura pensada e construída especificamente para ser um centro de atendimento médico, com salas de espera, consultórios, salas de exames, tubulações de gases, ambientes cirúrgicos, entre outros departamentos. O objetivo inicial era reunir em um mesmo espaço, um grupo de médicos especialistas, com boa formação, experiência e identificação com a população de Araucária.

No começo eram apenas cinco médicos, mas rapidamente o corpo clínico cresceu, com incorporação de novos profissionais, e hoje são mais de 35 médicos de diversas especialidades, realizando no IMA, consultas, procedimentos e exames complementares. “Também nestes 17 anos, contribuíram de forma decisiva com o crescimento da clínica, os funcionários que completam nossa equipe, os quais se dedicam diariamente para o bom funcionamento do IMA”, destaca o médico. Ele agradeceu ainda a comunidade de Araucária pelo carinho, confiança e amizade construída nestes 17 anos.

Estrutura

O IMA atende consultas e exames de particulares e 15 convênios, nas especialidades de Clínico Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Gastroenterologia, Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Bariátrica, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Proctologia, Oftalmologia, Ortopedia, Endocrinologia, Cardiologia, Acupuntura, Urologia, Psiquiatria, Neurologia e Psicologia.

Realiza exames complementares de Mamografia digital, Eletrocardiograma, M.A.P.A., Holter, Teste ergométrico, Ecocardiograma, Ecografia Geral, Ecografia obstétrica, Ecodoppler vascular, Laringoscopia, Endoscopia Digestiva Alta, Retossigmoidoscopia e Colonoscopia.

O IMA fica na Rua Pedro Druszcz, 584 – Centro. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h e aos sábados, das 8h às 12h e o fone de contato é (41) 3642-3872.