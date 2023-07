Coimbra EC vence o Ajax de Curitiba e assume a 7ª posição no Intermunicipal Quarentinhas

O Coimbra Esporte Clube contabilizou mais uma vitória na 6ª Copa dos Campeões Intermunicipal Quarentinhas e assumiu a sétima posição na classificação. O jogo aconteceu no sábado (16/07), no Estádio dos Leões da Vila Rio Negro e a vitória do time araucariense foi de 2X0.

Ainda faltam mais três jogos na fase classificatória, que irá definir quem serão as oito melhores equipes que seguirão para o mata-mata, com jogos de ida e volta. Depois vorá a semifinal, também com jogos de ida e volta e a grande final, que será disputada em jogo único.

Edição n. 1372