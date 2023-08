Coimbra joga em casa no sábado (19) contra o Horoeste

O Coimbra Esporte Clube vai jogar em casa na próxima rodada do Campeonato Intermunicipal. No sábado (19/08), enfrentará o Horoeste de Quatro Barras, às 15h, no campo do Tropical. O time espera contar com o apoio da torcida, pois precisa vencer este jogo para subir de posição na tabela de classificação.

Atualmente o time araucariense é o sétimo colocado e ainda briga para se manter entre os oito classificados que irão para o mata-mata. Nessa próxima fase, as disputas terão jogos de ida e volta.

