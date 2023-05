Colégio Adventista Araucária faz homenagem às mamães

O dia das mães é um momento especial de relembrar a infância daqueles que já cresceram e de celebrar as vitórias e desafios superados em todas as fases do desenvolvimento infantil com muita gratidão e amor. Pensando nisso, o Colégio Adventista Araucária decidiu comemorar a data com seus estudantes de uma maneira inesquecível.

No último domingo, 07 de maio, estudantes e familiares do colégio se reuniram no Acqua Park Araucária, para uma linda homenagem às mães. Na ocasião, os corais kids e teen se apresentaram, teve declamação de poesias, sorteios de brindes e diversas oficinas, que possibilitaram a interação mães e filhos, através de atividades e brincadeiras infantis. “Foi emocionante, presenciar os sorrisos através da interação mãe e filhos”, destacou a direção do Adventista.

Edição n. 1362