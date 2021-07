Colégio Agalvira terá bazar da Receita Federal no dia 10 de julho

Bazar será aberto às 8h30, mas as senhas começarão ser distribuídas meia hora antes. Foto: Marco Charneski

Na próxima quinta-feira, 10 de julho, o Colégio Agalvira Bittencourt Pinto, localizado no Jardim Industrial, bairro Capela Velha, terá um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. As vendas iniciam às 8h30, mas as senhas começarão a ser distribuídas a partir das 8h. A equipe de organização faz um alerta de que todos os cuidados com relação ao combate da Covid 19, como distanciamento social e uso de máscaras, deverão ser seguidos à risca pela população.

Entre os produtos que serão vendidos estão brinquedos; artigos de pesca; perfumaria; eletrônicos; roupas masculinas, femininas e infantis; cosméticos; ferramentas; tapetes; peças automotivas e utensílios de cozinha. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, no cartão ou através de PIX. Para parcelamentos em até três vezes será cobrada taxa da máquina do cartão. Os organizadores lembram que é preciso levar o CPF e que o valor máximo de compras será de R$ 700,00 por pessoa. Caso um único produto supere este valor, o comprador não poderá levar outros itens. Também será possível levar apenas três itens iguais por CPF.

Bazar da Receita Federal no Colégio Agalvira Bittencourt Pinto no dia 10 de julho, a partir das 8h. O endereço é rua Andorinha, 640, jardim Industrial, bairro Capela Velha.

