Colégio Marilze presenteia mães com marmitas especiais

Equipe do Marilze fez um belíssimo trabalho no preparo das marmitas para as mães. Foto: divulgação

O Dia das Mães, 9 de maio, não passou em branco no Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand, no jardim Fonte Nova. Para homenagear as mamães dos alunos, a instituição preparou 300 marmitas, com um cardápio delicioso, preparado pela equipe escolar. A entrega aconteceu no sábado, 8, e foi organizada através de senhas, para que não houvesse aglomeração. Cada uma delas pegou sua marmita e foi saborear em casa, com a família.

Segundo a direção, foi uma forma que o colégio encontrou de homenagear essas “rainhas”, se adaptando a atual realidade imposta pela pandemia. “Elas ficaram muito felizes e agradeceram a lembrança. A equipe da escola também merece os parabéns, pela disposição, empenho e carinho no preparo dos alimentos”, comentou a direção.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021