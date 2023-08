Colégio Szymanski promove Feira de Profissões no dia 18 de agosto

Uma excelente oportunidade para estudantes que estão cursando o último ano do ensino fundamental ou o ensino médio é participar de uma feira de profissões, elas permitem que os jovens tenham um contato direto com diversas profissões e assim possam definir um norte para suas carreiras profissionais. A feira também traz referências e informações mais concretas, pois nem todos chegam ao fim da etapa da educação básica com a certeza da faculdade que desejam fazer.

Nesse cenário, o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski irá promover na sexta-feira, 18 de agosto, a 2ª edição da Feira de Profissões, que será realizada nas dependências da instituição, das 9h às 21h. Este ano a feira será aberta à participação de alunos de outros colégios da rede pública e particular, mediante agendamentos.

“Com o novo ensino médio, o aluno inicia o 1° ano e passa a escolher qual itinerário formativo quer seguir, ou ele vai para Linguagens, Ciências da Natureza, entre outros. Temos ainda os alunos do 9° ano querem seguir direto para um curso técnico, eles também precisam decidir entre os cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Formação de Docentes, etc. A feira de profissões veio justamente para ajudá-los nessa decisão. Ele poderá conhecer os mais diversos cursos superiores, cursos técnicos e ainda realizar testes vocacionais rápidos, que serão realizados por algumas instituições participantes”, explica Luiz Biscaia, um dos organizadores da feira.

Instituições participantes

A feira do Colégio Szymanski contará com a participação de 14 universidades, sendo elas a UFPR, PUC, Positivo, Unifacear, Unicuritiba, Uninter, Uniensino, Unidombosco, Unifatec, Unibrasil, Pequeno Príncipe, Menna Barreto, Academia Militar do Guatupê e Senac.

Os alunos também poderão conhecer os projetos de itinerários formativos nas áreas de Humanas, Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza e os cursos técnicos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Formação de Docentes. Na feira estarão à disposição dos visitantes 11 stands com projetos culturais, sociais e educacionais, palestras e uma praça de alimentação. No local haverá ainda um ponto de coleta de lixo eletrônico.

“Todo o espaço físico do colégio será ocupado pelos feirantes convidados. No piso superior, as salas de aula ficarão à disposição das universidades e no térreo teremos apresentações dos nossos cursos técnicos e ainda os itinerários formativos. Uma das principais novidades da feira será o lançamento do nosso Projeto Emede – Estação Meteorológica Didático Escolar, que está sendo coordenado pelo professor de Geografia Marcus Antonio Matozo, com a colaboração do professor de Matemática Jeremias Nunes”, explica Biscaia.

Para conferir o Mapa da Feira de Profissões do Colégio Szymanski, acesse o QR Code que aparece nessa página. O endereço do colégio é Rua São Vicente de Paulo, 76 – Centro. O fone de contato para que as escolas possam fazer agendamentos ou para obter mais informações é o (41) 3642-4089.

Edição n. 1374