Coluna AECIAR: Indústria

Expansão da PR-423: Hora de Refletir

No último dia 12, aconteceu uma audiência pública virtual promovida pelo governo do estado para apresentar o edital de licitação e o projeto executivo do novo Corredor Metropolitano da região de Curitiba. A obra inclui a tão esperada expansão da PR-423, que conectará a BR-116, em Curitiba, à BR-476, em Araucária.

Essa expansão atende a um desejo antigo de nossa cidade, que vem se destacando como o maior polo industrial do sul do Brasil. No entanto, é momento de reflexão: essa expansão realmente vai aliviar 30% do tráfego do Contorno Sul, desviando-o para Araucária? Ou seu objetivo principal é facilitar o transporte da nossa produção e tornar o nosso polo industrial ainda mais atrativo para novos investimentos?

A tônica dos releases divulgando essa ação acende um alerta. Precisamos ficar atentos e focados não apenas nas melhorias de infraestrutura, mas também nos reais benefícios que ela trará para o setor produtivo. Afinal, a expansão deve contribuir diretamente para fortalecer nossa vocação industrial, e não apenas transferir o tráfego de Curitiba para cá.

AECIAR Propõe Pacto em Favor de Araucária aos Prefeituráveis

Nesta edição de O Popular, a AECIAR apresenta aos 10 candidatos à prefeitura de Araucária um Pacto em Favor de Araucária, composto por 29 pontos prioritários para o desenvolvimento social do município.

O objetivo é que Araucária avance rumo ao desenvolvimento sustentável, à inovação tecnológica e ao fortalecimento econômico, sempre alinhada com os anseios da sociedade local e das empresas, especialmente da indústria, que é o motor da economia da cidade.

Debate e Assinatura do Pacto: Um Marco para Araucária

No próximo dia 24 de setembro de 2024, a sede da AECIAR será o palco de um evento crucial para Araucária: o debate organizado pelo Jornal O Popular, em parceria com a AECIAR. Durante o evento, os 10 candidatos à prefeitura terão a oportunidade de assinar o Pacto em Favor de Araucária.

Este momento é histórico para a cidade, pois representa uma chance única para os cidadãos, eleitores ou não, conhecerem melhor os candidatos e suas propostas.

A assinatura do pacto permitirá que todos visualizem o compromisso público dos candidatos com o progresso de Araucária, promovendo um alinhamento com os anseios da sociedade e das empresas locais, especialmente a indústria, que é o motor da economia da cidade.

O evento é uma oportunidade imperdível para o engajamento da comunidade e para a definição dos rumos futuros de Araucária.

Participe do 1º Almoço de Negócios da Indústria de Araucária!

A AECIAR convida você para o 1º Almoço de Negócios da Indústria de Araucária, que acontecerá no dia 25 de setembro de 2024, às 12h, no Pinná Hotel Business. Este evento é uma oportunidade imperdível para conectar lideranças, gerar novas oportunidades e fortalecer nossa comunidade industrial.

O almoço por adesão custa R$ 48,00 e inclui água, refrigerante e suco. Não perca a chance de se envolver com as principais ações da AECIAR e contribuir para o futuro da nossa indústria! Confirme sua presença agora mesmo através deste link: https://forms.gle/iVYCHrgS4tVT33pD7.

Confira a Pauta do Almoço de Negócios

Objetivos e Agenda de Convidados Especiais Overview do Plano Estratégico “AECIAR em AÇÃO” Lançamento do Núcleo Estratégico de Empregabilidade da AECIAR Assinatura da Parceria para o Projeto “AECIAR SOLAR” Sessão de Networking Instalação e 1ª Reunião do Núcleo Estratégico de Empregabilidade da AECIAR, com a participação de 5 instituições de ensino convidadas e gestores de RHs das indústrias da CIAR.

Sua Participação é Essencial! A AECIAR está conduzindo a agenda dos Almoços de Negócios da Indústria de Araucária com o objetivo de promover o desenvolvimento e fortalecer nossa comunidade industrial.

Este é o momento de se engajar com as iniciativas da AECIAR e ajudar a moldar o futuro da nossa cidade. Não perca a chance de fazer a diferença. Sua presença é crucial para o sucesso e para o avanço da nossa indústria!

Para que o evento tenha o impacto desejado, a participação ativa dos industriais é fundamental.