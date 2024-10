Coluna da AECIAR: Indústria

AECIAR e O Popular: Juntos Fazendo História!

Na última terça-feira (24), a AECIAR teve a honra de apoiar uma ação especial do Jornal O Popular, que reafirma a importância da colaboração entre mídia e indústria para o crescimento de Araucária. Essa parceria foi essencial para engajar a comunidade e fomentar debates sobre temas decisivos para a cidade e sua economia.

Durante o evento, o presidente da AECIAR ressaltou o valor dessa parceria, mostrando o compromisso da associação em abrir espaços para que a voz dos cidadãos seja ouvida. Com Araucária se consolidando como um polo industrial de peso, a promoção destacou o potencial econômico da cidade e suas oportunidades.

Essa união com o Jornal O Popular fortalece a presença da AECIAR na comunidade, ampliando o diálogo sobre o futuro da cidade. É através dessa sinergia que Araucária continuará trilhando um caminho de crescimento sustentável, sempre enfrentando desafios e aproveitando oportunidades.

A Potência Industrial de Araucária Brilha no Debate

No papel de anfitriã e parceira do debate, a AECIAR, representada por seu presidente, trouxe à tona dados impressionantes sobre a força da indústria local. Araucária ocupa a 1ª posição no Paraná e da Região sul e a privilegiada 18ª posição no Brasil em atividade industrial, registrando um crescimento de 180,9% entre 2006 e 2021 e 48% nos últimos 5 anos.

O presidente também destacou que Araucária lidera o ranking paranaense de média salarial e responde por 12% da produção nacional de derivados de petróleo, graças à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Além disso, com a retomada da Araucária Nitrogenados, a cidade será responsável por 8% do mercado nacional de fertilizantes.

Comparando a CIAR (Cidade Industrial de Araucária) com a CIC (Cidade Industrial de Curitiba), ele revelou que, mesmo com apenas 8,56% do total de empresas, a CIAR gera 56,02% mais arrecadação tributária do que a CIC. Esses números destacam a relevância de Araucária no cenário industrial e reforçam a responsabilidade de eleitores e candidatos em promover o desenvolvimento contínuo da cidade.

Assinatura do Pacto pelo Futuro: Um Compromisso com Araucária

Durante o debate com os candidatos a prefeito, foi apresentado o “Pacto pelo Futuro de Araucária”, um documento colaborativo que reúne as principais demandas da população e do setor industrial, comprometendo-se com o desenvolvimento sustentável da cidade.

A assinatura do pacto pelos candidatos foi um passo importante rumo a um futuro melhor. O consultor técnico, de negócios e Inovação da AECIAR em sua apresentação aos candidatos frisou que os 29 compromissos presentes no documento são fundamentais para garantir o crescimento equilibrado de Araucária.

O pacto foi destaque na edição de 19/09/24 do Jornal O Popular e ficará exposto em um painel no auditório da AECIAR pelos próximos quatro anos, permitindo que a população acompanhe o cumprimento das promessas de quem vencer as eleições.

1º Almoço de Negócios da Indústria de Araucária

Na última quarta-feira (25), a AECIAR promoveu o 1º Almoço de Negócios da Indústria de Araucária, reunindo líderes empresariais, gestores de RH e instituições de ensino. O evento marcou o lançamento do Núcleo Estratégico de Empregabilidade, seguido pela sua primeira reunião, com foco em estratégias de qualificação e novas oportunidades de emprego.

Outro ponto alto foi a assinatura da parceria para o Projeto AECIAR SOLAR, que promete impulsionar a sustentabilidade no setor industrial.

Fique ligado, pois na próxima edição traremos mais detalhes sobre o evento e suas discussões!

Edição n.º 1434.