Coluna: Promessas araucarienses!

Nos últimos dias a principal instituição de ensino superior do Paraná divulgou o resultado final de seu vestibular. E, com a relação de aprovados conhecida, a boa notícia é a de que dezenas de estudantes moradores de Araucária conseguiram realizar o sonho de entrar na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O sonho de entrar numa universidade pública é algo que acompanha o estudante desde a mais tenra idade escolar. Obviamente, isso não desmerece – em hipótese alguma – aqueles alunos que optaram por cursar uma instituição privada. Até porque, no final das contas, mais importante do que a faculdade, é a dedicação que será empenhada pelo estudante ao longo dos quatro, cinco anos em que ele ocupará aquele banco escolar.

Nesta edição de O Popular, inclusive, trazemos – com o destaque devido – uma matéria sobre o assunto e o relato de alguns desses estudantes que agora descobrirão que, ao contrário do que sempre imaginaram, o difícil não é entrar na Federal é – sim – sair de lá com o diploma na mão.

Mas, mesmo com um desafio tão grande pela frente, temos certeza de que todos se dedicarão ao máximo para concluir mais essa etapa de suas vidas profissionais. Sim! Mais uma etapa! Porque já faz anos que a faculdade deixou de ser a fase definitiva para formar bons profissionais. Hoje, é necessário nunca parar de estudar. Nunca parar de se aperfeiçoar. É esse o espírito que deve mover esses jovens.

A todos os aprovados que ilustram essa matéria, bem como a todos aqueles que iniciam agora em 2023 um curso superior, seja em universidade pública ou particular, seja na modalidade presencial ou à distância, nossos parabéns! O Popular tem orgulho de cada morador de Araucária que segue acreditando que a educação é a melhor alternativa para mudar a sua vida e a vida da sociedade em que está inserido! A educação move o mundo! E move pra frente. A educação muda o mundo! E muda pra melhor!

Pensem nisso e boa leitura!